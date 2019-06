Hitze und Dürre in Indien

Viele von euch lieben bestimmt die heißen Temperaturen im Sommer. Doch in Indien herrscht gerade extreme Hitze. Für die Menschen dort ist das lebensgefährlich - besonders für ältere oder geschwächte Menschen. Die Temperaturen in vielen Teile Indiens liegen momentan bei 45 Grad und höher. Im Süden wurden vergangene Woche sogar 51 Grad gemessen. Seit Langem hat es außerdem keinen Regen mehr gegeben - Trinkwasser ist also auch knapp. Viele Menschen sind an den Folgen der Hitze sogar schon gestorben.