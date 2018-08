Wasser bringt den Kreislauf in Schwung. Quelle: dpa

Wenn euch in der Schule zu heiß wird, könnt ihr euch am Waschbecken erfrischen. Einfach mit etwas kühlem Wasser eure Hände, Unterarme und euer Gesicht waschen. Das sorgt für eine angenehme Erfrischung und bringt den Kreislauf wieder in Schwung. Außerdem könnt ihr euch eine kleine Sprühflasche mit Wasser befüllen und euch in den Pausen damit besprühen. Oft hilft es auch, sich ein nasses Tuch in den Nacken zu legen, um etwas abzukühlen.