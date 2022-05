Die Hitzewelle in Indien - und ihre Folgen

Hier in Deutschland ist es endlich richtig Frühling - oft ist es schon gerade so über 20 Grad warm.Jetzt stellt euch mal vor, es wäre mehr als doppelt so heiß: bis zu 50 Grad! So unglaublich warm ist es gerade in Indien und Pakistan - an vielen Tagen in Folge bleibt es über 40 Grad. Am 1. Mai wurde mit 49,5 Grad in der pakistanischen Stadt Nawabshah die höchste Temperatur gemessen. Wetterdaten beweisen, dass sich der Boden sogar auf bis zu 60 Grad aufheizt.