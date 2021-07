Viele Menschen an der Westküste der USA nehmen Nachts Zuflucht in gekühlten Lagerhallen.

Quelle: reuters

Dass es im Nordwesten der USA und in Kanada so heiß ist, wie noch nie zuvor, ist ein ernsthaftes Problem: Aufgrund der hohen Temperaturen sind dort bereits mehrere hundert Menschen gestorben. Vor allem für Ältere oder Menschen, die zum Beispiel eine Krankheit haben, kann extreme Hitze gefährlich sein. Das liegt auch daran, dass viele Menschen der Hitze kaum entkommen können. Denn die meisten Häuser sind nicht für so hohe Temperaturen geeignet. Vor allem in Kanada sind viele Häuser aus Holz gebaut, sie schützen nicht genügend vor der Hitze und heizen sich zusätzlich extrem auf. Klimaanlagen gibt es in den meisten Häusern außerdem nicht. Viele Menschen suchen vor allem nachts Zuflucht in solchen riesigen, gekühlten Lagerhallen.