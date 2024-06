Durch den aufgeweichten Boden kam es an manchen Orten zu Erdrutschen. Samstagabend ist in Baden-Württemberg wegen so eines Erdrutsches ein ICE entgleist. Aber: Keiner der Menschen in dem Zug wurde verletzt. Am Bodensee stieg ebenfalls das Wasser superhoch - hier mussten auch einige, die eigentlich Urlaub dort machen wollten, in Notunterkünfte gebracht werden. Viele Gebäude sind durch das Hochwasser beschädigt worden.