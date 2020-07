Helfer sind in den betroffenen Regionen rund um die Uhr im Einsatz. Tausende Soldaten sichern einige Ufer mit Sandsäcken. So soll verhindert werden, dass weitere Flüsse und Seen über ihre Ufer treten. Besonders viele Landwirte treffen die Überschwemmungen hart. Ihre Felder wurden überflutet und vieles zerstört, was dort wächst. Expertinnen und Experten rechnen damit, dass ein großer Teil der Ernte verloren gehen könnte. Die chinesische Regierung plant viel Geld in den Wiederaufbau der Regionen zu stecken. Dafür müsste sich die Lage erst einmal beruhigen. Doch ein Ende der Regenfälle ist bisher nicht in Sicht.