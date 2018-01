Verantwortlich für das Hochwasser ist zum einen der starke Regen in den vergangenen Wochen. Zum anderen wurde es wieder wärmer, so dass der Schnee in den Bergen schmolz. Nur vereinzelt gab es kleine Schäden durch Überschwemmungen, aber die meisten Städte waren gut auf das Hochwasser vorbereitet. In Köln sind am Ufer zum Beispiel hohe Mauern gegen das Hochwasser errichtet worden. In anderen Städten gibt es breite Uferflächen, auf denen keine Häuser stehen. So kann sich das Wasser eines Flusses ausbreiten, ohne Schaden anzurichten. Für die Schifffahrt ist das Hochwasser ein größeres Problem. Teile des Rheins und die ganze Mosel sind zurzeit für Schiffe gesperrt. Sinkt der Pegel jedoch wie von den Experten vorhergesagt, können bald auch wieder Schiffe unterwegs sein.