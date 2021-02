Besonders in den großen Flüssen Rhein, Donau, Mosel und Main ist das Wasser stark angestiegen. Schiffe sollen langsamer und in der Mitte der Flüsse fahren, damit die Wellen, die sie verursachen, nicht an Land schwappen. An manchen Stellen dürfen gar keine Schiffe mehr fahren, weil das Wasser so hoch steht, dass sie an den Brücken hängenbleiben könnten.