Die Menschen versuchen mit Sandsäcken das Wasser zurückzuhalten.

Quelle: ap

Die Regierungen in den beiden Ländern haben daher Anfang September den Notstand ausgerufen. Durch die Überschwemmungen gibt es kaum noch sauberes Wasser. Ein weiteres Problem: Viele Straßen sind voller Schlamm und können daher nicht mehr befahren werden. Die Menschen können in manchen Regionen also keine Lieferungen mit Hilfspaketen bekommen.