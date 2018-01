In den vergangen Tagen sind in einigen Regionen Deutschlands Flüsse über die Ufer getreten. Mittlerweile entspannt sich die Lage wieder. Viele Städte waren auf diese Hochwasser gut vorbereitet und konnten sich davor schützen, dass das Wasser größere Schäden anrichtet. Allerdings könnte es in Zukunft heftigere Überschwemmungen geben.