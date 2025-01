Habt ihr schon mal von dem Holocaust oder der Schoah gehört? Das sind zwei Begriffe, die in der Geschichte von Deutschland eine sehr große Rolle spielen. Eine Umfrage zeigt allerdings: Viele junge Menschen zwischen 18 und 29 Jahren in Deutschland wissen nicht, was damit gemeint ist. In anderen Ländern Europas sieht es ähnlich aus. Aber wieso ist das so?