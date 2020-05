Unterricht zuhause heißt auf Englisch Homeschooling

Quelle: dpa

Es ist einsamer. Es ist für viele auch langweiliger. Und an einigen Stellen hakt es noch ganz gewaltig. Unterricht zuhause ist anders als in der Schule. Viele glauben, er funktioniere schlechter. Je nach Schule läuft er zum Beispiel per E-Mail, über Online-Lernplattformen oder im Video-Chat.