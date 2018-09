In vielen Teilen der Gesellschaft ist Homosexualität, also Schwul- oder Lesbischsein, heute überhaupt kein Problem mehr. In der Fußballwelt ist das anders. Bis heute hat in Deutschland kein einziger aktiver männlicher Fußballprofi öffentlich gesagt, dass er schwul ist, also Männer liebt. Die Befürchtung ist groß, von Mitspielern und Fans abgelehnt zu werden. Denn es gibt Menschen, die denken, dass Homosexualität nicht normal und Schwule keine richtigen Männer seien.