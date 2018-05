Mittlerweile sind die Fußballstadien in Deutschland gut bewacht. Die meisten Hooligans dürfen auch gar nicht mehr dort hinein. Deshalb verabreden sich Hooligans in großen Gruppen mit ihren Gegnern an einem anderen Ort, um sich dort gegenseitig zu schlagen. Einige Hooligans haben auch rechtsextreme Meinungen und werden auch gewalttätig gegenüber Ausländern.