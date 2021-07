Konkurrenz für die Inzidenz

Die 7-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Menschen im Zeitraum von sieben Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden – und zwar in einer Gruppe von 100.000 Menschen.



Also: Wenn sich in einer Stadt mit 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen 20 Menschen mit dem Virus anstecken, dann liegt die Inzidenz bei 20.



Durch diese Zahl kann man daher ganz gut erkennen, wie stark sich das Virus ausbreitet. Deshalb spielte sie bisher auch eine große Rolle, wenn es zum Beispiel darum ging, ob Schulen geöffnet oder geschlossen werden sollten.