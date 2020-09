Wie steht es um die Menschenrechte?

In dem Bericht steht, dass sich die Lage der Menschenrechte in vielen Ländern verschlechtert hat. Zum Beispiel, weil die Menschen dort ihre Meinung nicht frei sagen dürfen oder weil die Pressefreiheit gefährdet ist. Oft werden Journalistinnen und Journalisten in solchen Ländern an ihrer Arbeit gehindert oder landen sogar im Gefängnis. Außerdem werden in manchen Ländern die Rechte der Menschen verletzt, weil sie überwacht werden. Oder, weil Sicherheitsleute mit Gewalt gegen friedliche Demonstrantinnen und Demonstranten vorgehen.