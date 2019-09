Humboldt reiste auf seiner zweiten Expedition durch Russland.

Knapp 30 Jahre später startete Humboldt seine zweite Reise. Dieses Mal ging es nach Russland. Auf dem Weg in den Osten war Humboldt fast doppelt so alt wie bei seiner ersten Reise, also fast schon 60. Die russische Regierung lud ihn in das Land ein. Dort sollte er nach Diamanten in Sibirien suchen. Humboldt erforschte außerdem Pflanzen, das Klima und Gestein. Nach einem halben Jahr wollte er weiter nach Asien reisen, doch das wurde ihm nicht erlaubt. Denn Humboldt kritisierte die Herrscher in Asien. Er fand es nicht gut, wie sie mit den Ureinwohnern umgingen.