Startet an Flughäfen in Deutschland eine tierische Silvester-Party? An Flughäfen könnte es an Silvester tatsächlich voll mit Hunden werden! Das liegt daran, dass es rund um Flughäfen ein Verbot für Feuerwerk gibt. Hier bleibt es also ruhig – und das macht den Flughafen zu einem perfekten Ort für Tiere, die Angst vor dem lauten Knallen haben.