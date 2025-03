logo!: Gipfel gegen Hunger und Mangelernährung

Jedem von euch hat sicher schon mal der Magen geknurrt. Doch um den kleinen Hunger vor der Schulpause ständig hungern zu müssen, weil man kein Geld für Essen hat oder weil es einfach kein Essen gibt , ist etwas ganz anderes. Vor allem in Afrika, Südamerika und Asien leiden viele Menschen an Hunger. Auch Millionen Kinder sind weltweit unterernährt.

Mehr Unterstützung durch reiche Länder

Dabei haben sich alle Länder der Welt eigentlich das Ziel gesetzt: Bis 2030 soll der Hunger auf der Welt besiegt sein. In Paris treffen sich gerade viele Expertinnen und Experten, um darüber zu sprechen wie dieses Ziel erreicht werden kann. Hilfsorganisationen fordern, dass vor allem die reichen Länder auf der Welt mehr tun, um die Menschen in ärmeren Ländern zu unterstützen. In einigen Ländern hat sich die Situation durch diese Unterstützung seit 2016 extrem verbessert - zum Beispiel in Mosambik und Nepal.