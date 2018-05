Hunger im Kongo (Symbolbild) Quelle: reuters

Experten sagen, dass die Kinder in der Region besonder stark von den Kämpfen betroffen sind: Die Hälfte aller Jungen und Mädchen unter fünf Jahren sei mangelernährt. Das heißt, die Kinder bekommen nicht genügend oder nicht das Richtige zu essen und leiden Hunger. Das Kinderhilfswerk UNICEF warnt deshalb: 400.000 Kinder im Kongo sind so stark unterernährt, dass ihr Leben in Gefahr sei. Sie bräuchten dringend medizinische Hilfe.