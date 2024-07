"Beryl" ist der erste Hurrikan der Saison. Die meisten Hurrikans gibt es im September. Es sei ungewöhnlich, dass ein Sturm über dem Atlantik so früh im Jahr schon so stark wird, sagen Fachleute. Expertinnen und Experten sagen, das das an der Klimaerwärmung liegt - wegen der höheren Temperatur der Meere würden Wirbelstürme viel mehr und viel schneller Wasser aufnehmen, was dann zu sehr heftigen Regenfällen und Fluten führt. Wieso es Hurrikane übrigens nur über dem Atlantik gibt, lest ihr hier: