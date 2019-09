Bewohner von Jacksonville sichern ihr Haus.

Quelle: Reuters

Experten haben berechnet, dass Dorian in den nächsten Tagen Kurs auf die Ostküste der USA nimmt. Er könnte sich zunächst Florida nähern und dann die US-Bundesstaaten Georgia, South Carolina und North Carolina erreichen. In den Gebieten, durch die Hurrikan Dorian noch ziehen könnte, bereiten sich die Menschen darauf vor: Sie nageln zum Beispiel ihre Haustüren und Fenster mit Brettern zu. Menschen, die in besonders stark gefährdeten Gegenden wohnen, werden aufgefordert, sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen.