Überschwemmung in Houston Quelle: ap

Für die Menschen im US-Bundesstaat Texas gibt es noch immer keine Entwarnung. Zwar hat sich der Sturm selbst abgeschwächt, aber es regnet weiter. In Houston, der viertgrößten Stadt der USA, stehen ganze Viertel unter Wasser. Viele Helfer sind im Einsatz, um Menschen aus überfluteten Häusern zu retten. Mehrere Menschen sind wohl gestorben. US-Präsident Trump reiste am Dienstag in das betroffene Gebiet. Er versprach, dass seine Regierung den Betroffenen rasch helfen werde.