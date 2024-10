Lichtschalter an, aber nichts passiert: So ging es gestern vielen Menschen im Südosten der USA. Etwa 2,7 Millionen Haushalte waren ohne Strom - das sind fast so viele so viele wie in den Städten Hamburg und Frankfurt zusammengenommen! Und nicht nur das: In mehreren Bundesstaaten sind viele Straßen und Brücken zerstört, von Florida bis Virginia sind viele Gebiete überschwemmt. Denn: In den Tagen zuvor hatte dort ein heftiger Hurrikan gewütet.