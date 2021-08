Auf vielen Straßen bildeten sich lange Staus.

Die Region wird jedoch nicht unvorbereitet getroffen: Tausende Menschen haben sich vor dem Sturm in Sicherheit gebracht und sind von der Küste weg gefahren, ins Innere des Landes. Das führte zu langen Staus auf den Autobahnen. In der Stadt New Orleans wurde ein kleiner Teil der Stadt komplett geräumt, der besonders gefährdet ist, überschwemmt zu werden. Rund 5.000 Soldatinnen und Soldaten sind mit Booten und Hubschraubern vor Ort - für mögliche Rettungseinsätze. Politikerinnen und Politiker und die Menschen in der Region hoffen, dass der Wirbelsturm am Ende doch nicht so heftig über das Land hinweg fegt, wie erwartet.