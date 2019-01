Auf seinem Weg durch die Karibik hatte Hurrikan Maria vorher bereits starke Verwüstungen auf der Insel Dominica und den Inseln von Guadeloupe angerichtet. Nachdem er über Puerto Rico gefegt ist, zog er am Donnerstag an der Dominikanischen Republik und Haiti vorbei. Auch dort starben mehrere Menschen, es kam es zu schweren Überschwemmungen und Stromausfällen. Nun bewegt sich der Wirbelsturm wohl weiter Richtung Bahamas. Die Menschen in Miami in Florida können aufatmen. Sie werden wohl von Maria verschont. Noch ist aber nicht klar, ob Hurrikan Maria am Wochenende noch auf das US-Festland trifft. In den Gebieten, durch die Hurrikan Maria noch ziehen könnte, bereiten sich die Menschen vor: Sie nageln zum Beispiel ihre Haustüren und Fenster mit Brettern zu. Die Regierungen der Inseln haben angefangen, ihre Bevölkerungen aus besonders gefährdeten Gebieten zu evakuieren. Sie bringen sie also in Sicherheit, bevor Maria die Gebiete erreicht.