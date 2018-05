Harvey, Irma und jetzt Maria: Diese Namen sorgen in letzter Zeit in der Karibik und in den USA für Chaos und Schrecken. Es sind die Namen von Hurrikans, über die auch in deutschen Nachrichten viel berichtet wurde. Diese Hurrikans waren in diesem Jahr aber nicht die einzigen Wirbelstürme über dem Atlantik. Nach Irma gab es noch Jose, Katia und Lee, bevor sich Maria gebildet hat – H, I, J, K, L, M. Fällt euch etwas auf?