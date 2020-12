Wenn das Handy wirklich nicht mehr zu reparieren geht, dann könnt ihr es an eine Umweltorganisation schicken. Dort werden die Handys dann von Expertinnen und Experten auseinandergenommen. Sie sortieren die Einzelteile, denn in jedem Handy stecken wertvolle Metalle. Oft zwar nur winzige Mengen, aber es lohnt sich trotzdem. Was die Umweltorganisation beim Verkauf der wertvollen Metalle verdient, spendet sie für Umwelt- und Naturschutzprojekte.



Ansonsten gilt: Endgültig kaputte Elektrogeräte gehören auf die nächste Sammelstelle für Elektroschrott. Die findet man meist auf den Wertstoffhöfen in der Stadt oder Gemeinde. Wo die nächste Sammelstelle zu finden ist, könnt ihr im Internet herausfinden.

So entsorgt ihr Handy und Computer sinnvoll