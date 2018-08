Diese Amsel wurde mit einem Sender ausgestattet. Quelle: dpa

Tiere werden mit einem Mini-Sender ausgestattet. Dieser Sender wiegt ungefähr fünf Gramm, wird mit Sonnenenergie betrieben und ist etwa so groß wie ein Daumennagel. Die Sender wurden zum Beispiel an Amseln getestet und dafür wie ein kleiner Rucksack an den Tieren befestigt. Manche Vögel sind Zugvögel und ziehen, wenn es kälter wird, um. Das ließe sich mit den Daten der Sender beobachten.



Die ISS umrundet die Erde mehrmals am Tag. Dabei scannt Icarus immer die Oberfläche der Erde ab. Empfängt die Antenne Daten, können diese wieder zurück zur Erde an die Forscher gesendet werden. Die sehen wie die Vögel geflogen sind – also welche Routen sie genommen haben. Aber nicht nur Vögel sollen mit Sendern versehen werden, sondern auch Fische, Flughunde, Jaguare, Meeresschildkröten und viele andere Tiere. Die Forscher wollen in Zukunft sogar daran tüfteln, die Sender noch viel, viel kleiner zu gestalten, um sogar Bienen damit auszustatten.