Das Ergebnis: Einige Schüler in Deutschland schneiden richtig gut ab, andere haben starke Probleme. Insgesamt werden die deutschen Viertklässler von Gleichaltrigen aus anderen Ländern überholt. Im Vergleich mit den anderen Ländern, die an der Untersuchung teilgenommen haben, rutschte Deutschland auf Platz 21. Bei der vergangenen IGLU-Studie im Jahr 2011 war Deutschland noch auf Platz 5. Viele Länder, zum Beispiel Polen, die Niederlande, Irland oder Ungarn sind seitdem an Deutschland vorbeigezogen.