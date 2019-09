Getränkeverpackungen machen in Deutschland einen großen Teil des gesamten Verpackungsmülls aus. Das Umweltbundesamt sagt deshalb, es sei wichtig, dass in Zukunft mehr Mehrweg- und weniger Einwegflaschen gekauft werden. In Deutschland gibt es seit diesem Jahr ein neues Gesetz, das dabei helfen soll: Im Supermarkt muss deutlich erkennbar sein, ob es sich um eine Einweg- oder eine Mehrwegflasche handelt. In Zukunft sollen mindestens 70 Prozent der verkauften Flaschen Mehrwegflaschen sein - also deutlich mehr als die Hälfte. Ob das neue Gesetz dazu beträgt, wird sich noch zeigen.