In Deutschland gibt es immer mehr fettleibige Kinder und Jugendliche. Dieses Problem müsse stärker bekämpft werden, fodert jetzt die Weltgesundheitsorganisation (kurz WHO). Vor allem Werbung für ungesunde Lebensmittel wie Süßwaren oder Fast-Food müsse stärker eingeschränkt werden, sagt die WHO. Denn Kinder und Jugendliche ließen sich leicht von Werbung verleiten. Das heißt, die Werbung stiftet sie an, ungesunde Sachen zu kaufen und die dann auch zu verzehren.



Forscher fanden heraus, dass ungefähr 124 Millionen Kinder auf der Welt zu dick sind. 1975 waren es noch elf Millionen Kinder. Übergewicht kann gefährlich werden, weil man Krankheiten, wie zum Beispiel Diabetes, bekommen kann. Einige Kinder werden auch gehänselt, weil sie im Sportunterricht in der Schule nicht richtig mithalten können.