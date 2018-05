Viele Leute sind von Werbung im Netz genervt. Quelle: dpa

Egal, wo wir im Internet unterwegs sind, immer wieder taucht auf Seiten Werbung auf. Manchmal sind Internetseiten total voll mit Werbeanzeigen: Am oberen Seitenrand ist oft eine große Werbefläche, links und rechts sind dann auch noch mal Anzeigen. Auf einigen Internetseiten geht bei einem Klick sogar ein neues Fenster mit Werbung auf. All diese Werbung kann ganz schön nerven.



Hilfe gegen Werbung



Viele Leute laden sich deswegen kleine Programme herunter, die die Werbung blockieren sollen. Diese Programme heißen Adblocker, also übersetzt Werbeblocker. Die Programme gibt es für Computer und auch für Smartphones.