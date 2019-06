Immer weniger Kinder können schwimmen

Die Freunde nass spritzen und mit Anlauf ins Wasser springen - ein Tag im Schwimmbad oder am See fühlt sich einfach super leicht und fröhlich an. Doch an solchen Tagen passieren auch immer wieder Badeunfälle, bei denen Kinder ums Leben kommen. Oft deshalb, weil sie nicht gut genug schwimmen konnten.