Mehr Quarantäne heißt auch wieder mehr Unterricht zuhause.

Manchmal ist es möglich, genau nachzuvollziehen, mit wem ein Infizierter im engeren Kontakt war. Dann müssen in einigen Bundesländern auch nur diese Personen in Quarantäne. Manchmal ist das aber nicht möglich, und dann werden sicherheitshalber mehr Schüler in Quarantäne geschickt.

Oder eine infizierte Person war in einem schlecht belüfteten Klassenraum oder hatte keinen Mundschutz und hat so möglicherweise auch Schüler anstecken können, die nicht im nahen Kontakt mit ihr waren. Auch dann werden gleich mehrere Schülerinnen und Schüler in Quarantäne geschickt.