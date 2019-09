Immer mehr Schüler und Schülerinnen machen ein Einser-Abitur.

Quelle: dpa

Auch wenn fast in ganz Deutschland mehr Schüler ein Einser-Abi schreiben als früher, sind die Ergebnisse von Bundesland zu Bundesland teilweise sehr unterschiedlich. Denn auch die Abitur-Aufgaben sind in jedem Bundesland ein bisschen anders. Am meisten Einser-Abiturienten gibt es im Bundesland Thüringen, am wenigsten in Schleswig-Holstein.