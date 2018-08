Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) bittet deshalb alle Naturfans, ab heute Insekten zu zählen. Im Garten, auf dem Balkon, im Park: Bis 12. August kann jeder eine Stunde lang die Augen aufhalten und alles, was ringsherum krabbelt und fliegt aufschreiben.



Die Zahlen können per App oder im Internet abgegeben werden. Der NABU sammelt sie und bekommt so einen Überblick, wieviele Insekten es gibt. Wer mitmachen will, sollte sich anmelden, auf der Internetseite des NABU.