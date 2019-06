Viele Schüler und Schülerinnen aus Großbritannien denken, dass sie mit Englisch überall verstanden werden. Schließlich ist Englisch eine Weltsprache. Deshalb kommen manche Schüler auf die Idee, es würde ausreichen, nur die eigene englische Sprache sprechen zu können.

Dass Schüler keine Fremdsprachen mehr freiwillig lernen wollen, könnte auch daran liegen, dass sie Angst haben. Einige finden, dass Fremdsprachen zu kompliziert und zu schwierig sind. Viele Schüler finden vor allem Deutsch und Französisch schwer. Sie haben Angst, dass sie darin schlechte Noten bekommen und sich so das Zeugnis vermiesen. Verstärkt wird diese Angst, weil der Unterricht in Großbritannien stark auf die Prüfungen ausgerichtet ist. So bleibt der Spaß am Sprachelernen auf der Strecke.