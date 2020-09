Es gibt in Deutschland immer wieder Diskussionen über die politische Immunität von Politikern. Kritiker sind der Meinung, dass Politiker diesen besonderen Schutz heute eigentlich gar nicht mehr brauchen. Denn: Die Idee der politischen Immunität stammt noch aus einer früheren Zeit, die mit der Zeit heute eigentlich gar nicht mehr zu vergleichen ist. Damals wurden Politiker häufig einfach so, weil sie zum Beispiel eine andere Meinung hatten als andere, verhaftet und ins Gefängnis gesteckt. Heute ist das in Deutschland ohnehin nicht mehr denkbar. Kritiker sind also der Meinung, dass bei Verdacht auf eine Straftat genauso schnell gegen Politiker und Politikerinnen ermittelt werden sollte wie gegen normale Bürger und Bürgerinnen.