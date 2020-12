Die Expertinnen und Experten arbeiten in jedem Land ein bisschen anders. Deswegen kann es sein, dass in manchen Ländern die Erlaubnis zum Impfen früher da ist als in anderen.



In Großbritannien wurde schon letzte Woche entschieden, das geimpft werden kann. Die Experten dort warten nicht mehr ab, ob es durch die Impfung zu späten Nebenwirkungen kommen kann, die zum Beispiel erst nach sechs Monaten auftreten.