Dazu gehören unter anderem auch drei Testphasen, bei denen genau geprüft wird, wie sicher ein Impfstoff ist und ob er unerwünschte Nebenwirkungen hat, also Menschen schaden kann. Anschließend schauen Fachleute noch einmal genau auf die Ergebnisse dieser Tests. Erst dann gibt es erst die Erlaubnis, dass ein bestimmter Impfstoff in der Bevölkerung zum Einsatz kommen darf. logo! erklärt es euch im verlinkten Video noch einmal genauer – im Video erfahrt ihr auch, warum das so lange dauert.