...nach dem Pieks kommt erstmal ein Pflaster drauf.

Quelle: Christian Charisius/dpa

Auch in Deutschland geht es jetzt los mit der Impfung für Kinder: Es können sich jetzt auch Kinder zwischen 5 und 12 Jahren impfen lassen. Dafür hat die Firma Biontech extra Impfstoff so abgefüllt, dass es für Kinder die richtige Menge ist. Eure Eltern können entscheiden, ob sie euch impfen lassen oder nicht.



Aber bestimmt hören sie dabei auf eure Wünsche. Allerdings - bevor man das gut entscheiden kann, will man ja alles darüber wissen. Deshalb stellen wir eure Fragen zur Impfung für Kinder am Mittwoch in der logo!-Sendung einem Experten. Also, los geht's - schreibt uns eure Fragen in die Kommentare: