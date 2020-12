Einige Firmen haben auch schon viele Dosen, also Portionen, Impfstoff hergestellt. Sie warten jetzt auf die Erlaubnis, dass ihre Mittel in Deutschland angewendet werden dürfen. «Unser Ziel ist es, dass bereits im Januar die ersten Risikogruppen und Pflegebeschäftigen geimpft sind», sagte der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn am Dienstag.