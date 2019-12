Am Montag ist die auf den Zahlen aus dem Jahr 2018 basierende Liste veröffentlicht worden und zeigt: Auf Platz zwei, direkt nach Norwegen, folgt die Schweiz. Platz drei belegt Irland und den vierten Platz teilt sich Deutschland mit Hongkong. Als die Liste erstellt wurde, war es in Honkong allerdings noch friedlicher. Zuletzt kam es dort nämlich zu heftigen Protesten. Die hinteren Ränge des Ländervergleichs werden vor allem von Gebieten belegt, in denen Not oder Krieg herrschen.