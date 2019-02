Ihr kennt das bestimmt: Wenn es zum Beispiel im Schwimmbad super voll ist und viele rutschen wollen, dann gibt es viel Gedränge. Oder auch im Supermarkt: Wenn viele Menschen etwas einkaufen wollen, bildet sich an der Kasse eine lange Schlange. So ähnlich ist das auch auf den Straßen in vielen deutschen Städten: Weil dort so viele Autos fahren, bilden sich lange Staus und der Verkehr fließt nur sehr langsam. Forscher haben jetzt herausgefunden, in welchen deutschen Städten die Menschen durch Staus am meisten Zeit verlieren: Berlin landet auf dem ersten Platz, gefolgt von München und Hamburg.