In Indonesien gibt es viele Vulkane. Quelle: ap

In Indonesien gibt es auf fast jeder Insel Vulkane. Viele davon sind noch aktiv. Der Grund sind die vier großen Erdplatten, die hier aufeinander stoßen: die eurasische, die indisch-australische, die pazifische und die philippinische.



Die Bewegungen der Erdplatten waren auch der Grund, warum dort am 26. Dezember 2004 eine große Katastrophe passierte. Es gab ein Seebeben, das eine riesige Flutwelle auslöste, einen Tsunami. Die Welle überraschte die Bewohner und verursachte vor allem an der Küste Sumatras große Schäden. Viele Menschen starben. Damit so etwas nicht nochmal passiert, gibt es nun ein Frühwarnsystem. Wenn wieder ein Tsunami anrollen sollte, gibt es den Menschen Bescheid, damit sie sich in Sicherheit bringen können.