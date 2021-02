Immer mehr Fabriken lockten immer mehr Menschen vom Land in die Städte. Die Hoffnung der Menschen war es, in den Fabriken Arbeit zu finden. Doch nicht für jeden gab es eine Stelle. Oft mussten kleine Kinder in den Fabriken schuften - sie verdienten aber nur halb so viel wie die Erwachsenen. Dennoch reichte es für viele Familien nur knapp für das Nötigste. Viele Familien lebten in extremer Armut und in verwahrlosten Vierteln, in denen sich Krankheiten und Seuchen schnell ausbreiteten.