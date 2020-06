Die Sommerferientermine werden vor allem deswegen aufgeteilt, damit nicht alle Menschen zur gleichen Zeit in den Urlaub fahren. Hätten alle Bundesländer in den gleichen sechs Wochen Sommerferien, wären dann nämlich die Autobahnen noch voller, die Züge an die Ostsee ausgebucht und auch die Flughäfen würden überlaufen mit Menschen, die ans Meer fliegen wollen.