Glühbirne, Teebeutel oder Plattenspieler: Das alles sind Dinge, die vor vielen Jahren von Deutschen erfunden wurden. Und noch immer werden in Deutschland viele Ideen entwickelt: In großen Firmen wird getüfelt und an Universitäten geforscht. In Sachen Innovationen ist Deutschland sogar Weltspitze, haben Experten jetzt in einem Bericht geschrieben.