...der Schweinswal! Die Deutsche Wildtier Stiftung hat sich für den kleinen Meeressäuger entschieden, weil er in der Ostsee leider so selten geworden ist - nur noch 500 Tiere leben dort. Sie landen nämlich leider oft mit in den Netzen beim Fischfang. Außerdem setzt ihnen der Lärm unter Wasser ziemlich zu: Laute Frachtschiffe zum Beispiel stört nämlich ihre Echolotung, mit der sie sich orientieren. Sie haben nämlich einen "siebten Sinn": Ähnlich wie Fledermäuse machen sie sich mit Echos ein Bild von der Umgebung. Schweinswale werden 1,80 Meter lang, bis zu zwölf Jahre alt - und sie müssen ständig fressen: Sie vertilgen bis zu 500 Fische in der Größe von drei bis zehn Zentimetern pro Tag.

Bildquelle: imago